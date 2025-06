Vai jogar o Mundial? Alicia e Rosa debatem Neymar em consulado dos EUA

A ida de Neymar ao consulado americano no Rio de Janeiro, com o objetivo de solicitar um visto para entrada nos EUA, pode significar que ele vai participar do Super Mundial de alguma maneira? Alicia Klein e Luis Rosa opinaram sobre o assunto no UOL News. A informação sobre a ausência do camisa 10 santista no treino do clube foi dada pelo site GE.

Neymar foi especulado em alguns times que disputarão o Super Mundial. Oficialmente, sabe-se que o Fluminense fez uma proposta para contar com o atleta por empréstimo durante a competição — a oferta foi revelada pelo presidente tricolor, Mário Bittencourt, e confirmada pelo mandatário santista, Marcelo Teixeira.

O Super Mundial começa no dia 14 de junho (sábado), com a partida entre Inter Miami, dos Estados Unidos, e Al Ahly, do Egito, pelo Grupo A da competição - que também tem Palmeiras e Porto, de Portugal. Além do clube alviverde, Fluminense, Botafogo e Flamengo representam o Brasil na competição.

Alicia: Neymar pode ter compromissos comerciais durante o Mundial

Ele precisaria ter um privilégio neste processo de visto para conseguir uma entrevista, algo tão rápido pra um torneio que começa daqui a poucos dias. Ele sendo o Neymar, nada me surpreende. E me surpreende zero ele deixar de ir a um treino, priorizar um compromisso pessoal.

Considerando o quanto ele não priorizou o Santos e a sua recuperação desde que chegou e a lambança absurda que ele fez no último final de semana, [...] agora não faz diferença - ele está treinando por ele mesmo, a não ser que renove o contrato. Jogar o Mundial acho muito difícil. [...] Não ficaria surpresa se fosse para compromissos comerciais.

Alicia Klein

Luis Rosa: Neymar rouba holofotes em dia de seleção

O Santos aposta muito na questão de ele estar presente, de ser um salvador da pátria. Se o Neymar fica, o torcedor acredita que o time não vai ser rebaixado. Mas a gente vê o Santos com 8 pontos, na zona de rebaixamento e tendo só o Brasileiro.

Só que o Neymar não joga, tem os compromissos comerciais maiores que o Santos. Até na questão de hoje, todo mundo falando de seleção brasileira e o Neymar vai tirar um visto para passaporte no Rio de Janeiro - poderia ir em São Paulo, que é mais perto. Aí, cria-se um holofote, que é o modus operandi da família Neymar.

Luis Rosa

