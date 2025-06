Transmissão ao vivo de Espanha x França pela Liga das Nações: veja onde assistir

Espanha e França duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart (ALE), pela semifinal da Liga das Nações da Uefa.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Espanha avançou ao eliminar a Holanda. Depois do empate em 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação, a equipe de Luis de la Fuente venceu nos pênaltis (5 a 4).

A França também se classificou nas penalidades. Após perder o primeiro duelo por 2 a 0 para a Croácia, os franceses devolveram o placar e venceram por 5 a 4 nos pênaltis.

A semifinal é em jogo único. Em caso de empate, teremos prorrogação e, se necessário, pênaltis. O vencedor do duelo de hoje enfrentará Portugal, que superou a Alemanha na semifinal.

Espanha x França -- Liga das Nações