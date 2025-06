Teixeira vê avanço para Neymar renovar com Santos e revela acordo para pagamento

Marcelo Teixeira atualizou, nesta quinta-feira, como estão as conversas entre Santos e Neymar para a renovação de contrato. Em um tom otimista, o presidente afirmou que está sendo debatido um novo vínculo, com um formato diferente do que foi firmado no começo do ano, com validade de apenas cinco meses.

"É um cenário em que o contrato atual está resolvido entre Santos e Neymar. Agora estamos avançando de uma forma direta para que a gente discuta uma nova fórmula de contrato, uma repaginada. As partes já entenderam e avançaram nesse sentido. Há uma possibilidade muito grande que ele permaneça aqui no Santos, com um novo contrato", disse ao SporTV.

"Com o Neymar aqui, ele seguirá fazendo o seu tratamento, feliz, na sua casa. As chances dele ter maior conforto, apoio e retaguarda do torcedor brasileiro, aumentam a chance dele crescer dentro de campo. Isso faz com que os números fora de campo também cresçam. Tudo faz parte de um processo. Fizemos uma experiência de seis meses, importante e impactante, no Brasil e no Mundo. É um astro. Isso, agora, faz com que o Santos seja mais cauteloso com relação ao investimento. A outra parte está compreendendo que alcançamos um resultado nítido, positivo e interessante. O contato é bom, positivo, para as duas partes", ampliou.

O mandatário garantiu que, no momento, o Peixe não tem dívidas com o estafe do meia-atacante. O contrato inicial, de cinco meses, garante, ao menos, R$ 21 milhões por mês ao jogador de 33 anos, entre direito de imagem e salário. Ao todo, são R$ 105 milhões.

Teixeira revelou que os valores serão pagos até o final do seu mandato, no fim de 2026. Ele, aliás, revelou que ainda não sabe nem mesurar quanto a volta do camisa 10 rendeu aos cofres do clube.

"A conta ainda não fechou. Não fecha no atual momento. Foi uma forma de você primeiro trazer o Neymar. Temos ganhos indiretos que ainda não estão computados. Temos um bom número de jogos na TV aberta. Quanto mais jogos, maior receita. Só teremos esse valor no final do Campeonato Brasileiro. Com o Neymar em campo, a chance de alcançarmos outros resultados financeiros é nítida. O público está cada vez maior. Isso representa uma receita maior. Estamos ainda fazendo esses números. O Santos não deve nada ao Neymar. Não tem nada em aberto. Falta um mês ainda, mas antecipamos isso para que as partes entendam que o Santos alcançou um número bom e forte. Esse número foi diluído em parcelas até o fim da minha gestão. No formato atual, chegamos a um ponto. Agora, estamos chegando a um outro ponto com um formato diferente. O Santos entendeu. A parte do Neymar compreendeu também. Isso é fundamental para entendermos como vamos chegar até a Copa do Mundo do ano que vem", declarou.

"Não é uma dívida. Nem o Neymar com o Santos nem o Santos com Neymar. Temos um contrato em vigência. O que poderia acontecer? Chegarmos ao final do contato e pagarmos a vista. Não é o caso. Não vamos pagar à vista. Decidimos pagar em parcelas. O Neymar entendeu. Vamos diluir isso ao longo da nossa gestão", acrescentou.

Hoje, Marcelo Teixeira entende que o retorno de Neymar foi uma "operação fantástica", especialmente pelo fato do Santos estar em um momento de reconstrução, por conta da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Foi inesperada, formidável no aspecto de repatriar a um ídolo e dar ao clube a notoriedade que ele nunca teria a não ser com Neymar. O Santos vinha da Série B. Não conseguiríamos em curto prazo, de janeiro de 2025 até o começo do Paulista, ter a repercussão, os resultados financeiros, os números de parceiros que o Santos conseguiu e propriedades. Até o momento, não conseguimos mensurar. Tudo segue refletindo. Temos propostas de dois ou três jogos no exterior caso o Neymar fique. São coisas importantes", opinou.

Desde que voltou para o Peixe, no final de janeiro, Neymar disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, somou três gols, três assistências e duas lesões musculares.

O presidente admitiu que o número de partidas é inferior ao desejado, mas os ganhos extracampo estão compensando.

"Como torcedores, queremos o Neymar em campo, claro, fazendo o que ele sabe fazer e bem. Em campo, a confiança do grupo é outra. A preocupação do rival também. Ele, com 40%, é diferente. Ele fez isso contra o Botafogo. Ele desequilibra. Agora, ele não jogou o número de jogos que queríamos. É o período de recuperação que o departamento médico afirmou que poderia acontecer. Como presidente, você trouxe ele no momento em que o Santos estava, em um momento de transição, a maneira que você atraiu um ídolo da base, vitorioso, em um momento de reconstrução, foi muito importante. Foram resultados muito interessantes. É um contrato de seis meses, que era uma experiência para os dois lados. Estamos chegando a conclusão que foi bom, mas pode ser melhor. A fórmula perfeita é que seja bom dentro e fora do campo", disse.

A última aparição do craque foi na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Caso não renove, esse será o seu último jogo com a camisa santista.

A decisão de renovar ou não deve ser tomada apenas entre o final de junho e começo de julho.