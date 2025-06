Técnico estiloso que eliminou Corinthians é multado por 'terno de oncinha'

O estiloso técnico do Barcelona de Guayaquil, Segundo Castillo, foi multado em US$ 50 mil (R$ 280 mil na cotação atual) pela Conmebol por conta de um detalhe em seu terno.

O que aconteceu

Castillo vestiu um terno de oncinha no jogo contra o River Plate, vencido por 3 a 2 pelos argentinos, em Guayaquil, pela Copa Libertadores. Até aí, tudo bem. O problema é que havia um emblema em seu blazer que, segundo a Conmebol, serviu de campanha publicitária do treinador com a empresa nacional de loterias do Equador, sem conhecimento prévio da entidade.

A Conmebol entende que o técnico aproveitou a atenção provocada por seus looks ousados para fazer 'publicidade encoberta' durante a partida. O regulamento proíbe o chamado 'marketing de emboscada' em casos de "qualquer tentativa de uma entidade, marca ou pessoa não autorizada de associar seus produtos, serviços ou imagem comercial a qualquer torneio organizado pela Conmebol".

Quem pagará a multa, porém, é o clube. O valor da multa será descontado das receitas referentes aos direitos de transmissão que o Barcelona receberia por sua participação na Copa Libertadores.

O Barcelona-EQU eliminou o Corinthians na Pré-Libertadores. Na fase de grupos, porém, o time de Segundo Castillo terminou na última colocação do Grupo B, com apenas quatro pontos em seis jogos, atrás de River Plate, Universitario e Independiente del Valle.