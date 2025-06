Super Mundial: Show de abertura terá rap, música latina e tributo a clubes

A Fifa anunciou hoje (5) como será o show de abertura do Super Mundial de Clubes, marcado para o dia 14 de junho (sábado), às 20h15 (de Brasília) - 45 minutos antes de a bola rolar para Inter Miami x Al Ahly -, no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida).

O que aconteceu

O início do espetáculo contará com shows de música latina. Os artistas locais Vikina e Richaelio serão os primeiros a se apresentar.

Na sequência, dois artistas de rap se apresentarão no Hard Rock Stadium. O norte-americano Swae Lee e o marroquino French Montana foram os escolhidos pela organização.

Depois das apresentações musicais, a Fifa planeja uma homenagem aos clubes participantes do Super Mundial. Os 32 escudos serão levados ao gramado e formarão um símbolo que, posteriormente, será levado ao Museu da Fifa em Zurique, na Suíça.

Às 21h (de Brasília), Inter Miami e Al Ahly (EGI) entram em ação, no jogo inaugural da competição. As duas equipes estão no Grupo A, o mesmo do Palmeiras, que estreia no dia seguinte contra o Porto (POR).

A Cerimônia de Abertura ressoará com ritmo e energia, desde os poderosos percussionistas marcando o ritmo da noite até os efeitos visuais dinâmicos que colocam o troféu da competição em evidência. Será o prelúdio energético de um torneio em que o campeão realizará um objetivo, um sonho e alcançará a glória eterna.

Heimo Schirgi, Diretor da Divisão de Operações de Eventos da FIFA

A Fifa está preocupada com a baixa procura de ingressos para o evento, de acordo com o site The Athletic. Diante disso, os preços das entradas para o jogo inaugural tem sido reduzidos.

Na noite de ontem (4), o ingresso para a partida entre Inter Miami e Al Ahly estava custando US$ 55 (cerca de R$ 309, na cotação atual). Após o sorteio dos grupos do torneio, em dezembro, o preço do bilhete era de US$ 349 (R$ 1.965).