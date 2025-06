Super Mundial: Ex-alvo do Santos, meia campeão do mundo pode reforçar Boca

O meio-campista Leandro Paredes, 30, da Roma e da seleção argentina pode reforçar o Boca Juniors no Super Mundial. A informação é do jornal argentino Olé.

O que aconteceu

Paredes foi revelado pelo Boca Juniors. No futebol europeu, além da Roma, o meio-campista também tem passagens por Chievo Verona, Empoli e Juventus, no futebol italiano, e por PSG, na França, e Zenit, na Rússia.

O meio-campista esteve na mira do Santos no início da temporada brasileira. Na época, o clube da Vila tentou usar a vinda de Neymar, que jogou com Paredes no PSG. Além disso, o argentino estava com o contrato perto do fim - o vínculo foi renovado por mais um ano.

Os dirigentes do Boca devem se reunir com Paredes na Argentina durante a Data Fifa. O meio-campista não viajou com a seleção para o jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias, pois está suspenso, mas deve encarar a Colômbia na próxima semana. Ele foi titular na vitória albiceleste sobre o Brasil por 4 a 1.

Leandro Paredes defende a seleção argentina desde 2017. Ele participou das conquistas da Copa América (2021 e 2024) e da Copa do Mundo (2022).

O Boca Juniors está no Grupo C do Super Mundial de Clubes. A equipe encara Bayern (ALE), Benfica (POR) e Auckland City (NZE) na primeira fase da competição.