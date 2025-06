Site vaza suposto uniforme especial do Palmeiras para o Super Mundial; veja

O Palmeiras deve ter uma camisa branca especial para a disputa do Super Mundial, que será divulgada no próximo dia 10. A informação é do site FootyHeadlines, especializado em uniformes de futebol

O que aconteceu

Predominantemente branca, a nova camisa tem uma textura com desenhos que remetem a folhas de palmeiras. O design deve cobrir as mangas e a parte superior e inferior do peito, de acordo com a imagem vazada pelo site.

A camiseta ainda terá detalhes em verde-escuro. A cor está presente sob as magas e também na gola da peça.

Ainda de acordo com o site, o uniforme é uma alternativa a um design criado pela Puma e rejeitado pelo Palmeiras. A primeira proposta seria a de uma camisa verde, com listras finas brancas, como as da década de 1990. A grande diferença é que as listras funcionariam como o tronco de árvores, com folhagens no topo.

O Palmeiras está no Grupo A do Super Mundial, ao lado de Al Ahly (EGI), Porto (POR) e Inter Miami (EUA). A estreia da equipe alviverde na competição é contra os portugueses, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília).