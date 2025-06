Síndrome de Estocolmo? Lavieri e Bira debatem relação entre Santos e Neymar

O Santos se tornou, em 2025, refém de Neymar, mas segue apaixonado pelo atual camisa 10 do time, opinaram Bira e Danilo Lavieri no Fim de Papo.

Os colunistas avaliaram se vale a pena o Santos renovar com o atacante depois de um primeiro semestre muito aquém do esperado dentro de campo. O vínculo entre Neymar e o clube da Vila se encerra no dia 30 de junho.

Bira: Santos é refém de Neymar

Se ele não renovar, vai sair como um 'traíra'. [...] Se ele renovar, tem que correr atrás desse B.O todo. A última imagem dele é ele tentando dar um tapa na bola, de forma bizarra. Ninguém consegue explicar como alguém consegue tomar uma atitude daquela em um jogo em que o time estava bem.

Para o santista é muito difícil avaliar toda essa situação. Até ontem, o Santos estava na Série B, com uma gestão horrorosa, e hoje está refém de alguém que ainda é ídolo do clube.

Bira

Lavieri: Santista está com síndrome de Estocolmo

Disseram que o santista está sentindo a síndrome de Estocolmo, que é quando você se apaixona pelo sequestrador. Também disseram que é um relacionamento tóxico, que você não consegue largar. É exatamente isso o que está acontecendo entre Neymar e Santos. O Neymar não vale R$ 21 milhões por mês. E o dinheiro que ele está trazendo, o Santos ainda não sabe como vai pagar.

Danilo Lavieri

