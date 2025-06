'Sem açúcar' e 'agonizante': jornais de Madri apontam Ancelotti sem 'milagre' e detonam Brasil

A amarga estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico do Brasil, um empate sem gols contra o Equador, nesta quinta-feira, no Estádio Monumental, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, gerou repercussão nos jornais de Madri.

O "Marca", um dos principais jornais da capital espanhola, criticou o futebol insosso praticado pela seleção no primeiro jogo sob o comando de Ancelotti, que, antes de assumir o Brasil, dirigiu por anos o Real Madrid. "Seleção sem açúcar, sem jogo bonito, nem que se pareça. Uma sobra do que já foi", escreveu o veículo.

Outro grande periódico de Madri que abordou o assunto foi o "As", que destacou o desempenho sem criatividade da equipe brasileira e ressaltou que Ancelotti não faz milagres.

"Ancelotti não faz milagres e terá muito trabalho pela frente. Sem ideias, a seleção quase agonizou nas vezes em que teve a bola", registrou.

O Brasil ocupa o quarto lugar, com 22 pontos, e aguarda os resultados dos jogos de amanhã para saber o que precisará fazer para garantir a classificação antecipada à Copa já na próxima rodada.

Agora, a delegação retorna ao Brasil e inicia a preparação para a próxima partida no CT Joaquim Grava, centro de treinamento do Corinthians. Na terça-feira, os comandados de Ancelotti voltam a campo para enfrentar a seleção paraguaia, na Neo Química Arena, às 21h45, pelo antepenúltimo compromisso nas Eliminatórias Sul-Americanas.