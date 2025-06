Quatro seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo hoje; veja quais

Do UOL, em São Paulo

O número de seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026 pode aumentar hoje. Quatro países podem garantir vaga no Mundial ao longo do dia, e o UOL mostra abaixo o que cada um precisa.

Quem pode se garantir?

Austrália, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia podem se classificar. Todas elas disputam as Eliminatórias Asiáticas. A nona e penúltima rodada será disputada hoje.

Coreia do Sul e Uzbequistão dependem apenas de si para se garantirem. Ambos necessitam de uma vitória ou um empate em seus jogos. Austrália e Jordânia necessitarão de combinações de resultados.

Uzbequistão e Jordânia sonham com uma participação inédita na Copa do Mundo. Austrália e Coreia do Sul, por outro lado, são presenças constantes.

O Equador também pode garantir vaga na Copa do Mundo nesta rodada de Eliminatórias Sul-Americanas, mas não hoje. Os equatorianos precisam vencer o Brasil nesta noite, porém, se isso acontecer, ainda necessitarão de um empate entre Venezuela e Bolívia, que duelam amanhã.

O que cada seleção precisa?

Austrália

Vitória sobre o Japão + empate ou derrota da Arábia Saudita para o Bahrein

Empate com o Japão + derrota da Arábia Saudita para o Bahrein + empate ou derrota da Indonésia com a China

Coreia do Sul

Vitória ou empate com o Iraque

Jordânia

Vitória sobre Omã + derrota do Iraque para a Coreia do Sul

Uzbequistão

Vitória ou empate com os Emirados Árabes Unidos

Quem já está na Copa?