Segundo Programa Jovens Árbitros terá auxílio mensal e investimento de R$ 1,2 milhão

A Federação Paulista de Futebol lançou nesta quinta-feira a segunda edição do Programa Jovens Árbitros, que visa oferecer uma estrutura profissional à arbitragem paulista, semelhante à que os atletas de alto nível já possuem.

Neste segundo ano do programa, 13 árbitros, árbitras e assistentes do quadro da FPF, com até 30 anos, terão a oportunidade de se dedicar exclusivamente à arbitragem. A FPF investirá, ao todo, R$ 1,2 milhão no programa. A média de idade desta segunda turma é de 24,6 anos.

"Eu não imaginava o tamanho do sucesso, da transformação que a primeira turma teve na primeira edição. Isso nos incentivou a criar a segunda edição. Vamos entregar tudo que a gente puder de melhor para vocês. Sejam felizes e aproveitem essa oportunidade, usem-na da melhor forma possível. Vocês não estão aqui por acaso, vocês merecem estar aqui", disse o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

Os profissionais terão uma rotina diária de treinamentos, acompanhamento psicológico e bolsa-auxílio mensal de R$ 2,6 mil. Terão direito ainda a plano de saúde, plano odontológico, curso de inglês e espanhol, atendimento psicoterápico, nutricionista, além de treinamentos técnicos e físicos.

Os treinamentos físicos acontecerão no NAR (Núcleo de Alto Rendimento), espaço que recebe atletas de elite do país possui parceria com a FPF para acompanhamento dos árbitros da entidade.

"A primeira turma nos mostrou que estamos no caminho certo. Todos os Jovens Árbitros foram indicados ao quadro nacional e atuaram com excelência nas competições da FPF. A arbitragem paulista se renova com qualidade, competência e profissionalismo. Este ano, teremos uma turma ainda mais jovem e com enorme potencial. É o que queremos: formar árbitros desde a base", diz Luiza Reis, gerente da Escola de Árbitros Flávio Iazzetti.