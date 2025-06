Seca até 2030? Comentaristas debatem projeção de Casares para o SPFC

Em entrevista ao Alt Tabet, do UOL, Julio Casares, presidente do São Paulo, projetou como deve ser a recuperação financeira do clube nos próximos anos. Na Live do São Paulo, Arnaldo Ribeiro, Renan Teixeira e Ivan Drago debateram as declarações.

Arnaldo resumiu o que o mandatário tricolor disse na entrevista, apontando que a expectativa é de que o time ainda passe mais alguns anos sem disputar as primeiras posições nas principais competições do país.

Nessa mesma entrevista [ao Alt Tabet], o Casares disse que em 2027 ou 28, o São Paulo terá condições de começar a disputar jogadores com os times mais importantes e aí, em 2030, no centenário, estar saudável a ponto de disputar as primeiras posições do futebol brasileiro.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Falta de transparência irrita o torcedor

O problema é a falta de transparência. Teria que mostrar que o problema financeiro está sendo resolvido enquanto o cofre está fechado para o futebol. No Flamengo foi assim na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, dizendo para a torcida que brigaria para não cair, mas que as contas estavam sendo pagas. Se fizer assim, o torcedor pode entender. Mas com a falta de transparência, aí complica.

Renan Teixeira

Ivan Drago: Depto. de Futebol está usando bem o dinheiro

O que precisa ser questionado é se o departamento de futebol usa da melhor maneira possível o dinheiro que tem à disposição. Não vou discutir a qualidade do Oscar, mas o São Paulo está sofrendo com lesões, o calendário é puxado - e todo mundo sabia que seria.

São R$ 3 milhões mensais para o Oscar. Com esse valor, daria para trazer quantos jogadores que estariam à disposição do Zubeldía em um rodízio? O departamento de futebol precisa explicar o que está acontecendo.

Ivan Drago

