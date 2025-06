São Silvestre lança campanha comemorativa para 100ª edição: "Celebre essa tradição"

A Corrida Internacional de São Silvestre, maior e mais tradicional prova de rua da América Latina, lança oficialmente sua campanha de comunicação para a histórica 100ª edição, que será realizada no dia 31 de dezembro de 2025. Com o slogan "Celebre essa Tradição", a campanha destaca o legado centenário, reconhece os personagens que construíram sua história e convida o público a participar da grande festa que marca o encerramento do ano e o início de um novo ciclo para o esporte e para a cultura brasileira.

Promovida pela Fundação Cásper Líbero e organizada pela Vega Sports, a centésima São Silvestre será uma edição histórica, com ativações especiais e homenagens. Também será colocado em prática um plano de comunicação que coloca as pessoas no centro da narrativa, dos atletas de elite aos corredores amadores, dos espectadores fiéis aos personagens anônimos que, ao longo de um século, fizeram da São Silvestre muito mais do que uma corrida: um patrimônio afetivo, esportivo e cultural do Brasil.

O conceito criativo da campanha parte da pergunta "o que cabe dentro de 100 anos?", e, a partir dela, constrói uma narrativa afetiva e inspiradora. "Quantas memórias? Quantas conquistas? Quantos sorrisos?". É nesse tom que o trabalho convida o público a relembrar o passado e correr em direção ao futuro.

A edição centenária da São Silvestre é apresentada como um marco, não de encerramento, mas de continuidade. "Agora, corremos em direção aos próximos 100 anos, enquanto comemoramos os últimos 100", diz um dos trechos do manifesto.

Slogan comemorativo e selo oficial

A tagline oficial da campanha, "Celebre essa Tradição", amplia a consagrada ideia de "Tradição que Move", agregando à narrativa o espírito de comemoração coletiva que sempre esteve presente no evento. A São Silvestre é a corrida do reencontro, da virada, da esperança e, em 2025, ela celebra a si mesma, seus corredores e a sua história centenária.

O selo oficial da 100ª edição é outra novidade. Ele resgata o elemento circular do logotipo original da prova e o utiliza como ordinal acima do número 100, simbolizando os ciclos que se encerram e recomeçam. Com as cores tradicionais da São Silvestre, o selo será aplicado em toda a comunicação e terá papel central nas peças comemorativas e nos conteúdos ao longo do ano, funcionando como um conjunto de "aspas visuais" que destacam as vozes e histórias de participantes.

Pilares da Comunicação

A campanha se estrutura sobre três pilares principais:

100 Edições de Histórias: homenageia os milhares de corredores que já passaram pela São Silvestre, com relatos reais de superação, conquista, emoção e transformação pessoal.

Tradição no Esporte: valoriza o aspecto competitivo da prova, reconhecendo os grandes nomes do atletismo que fizeram história nas ruas de São Paulo.

Rumo ao Futuro: aponta para os próximos anos da São Silvestre com entusiasmo e comprometimento, reforçando o papel da corrida como espaço de inovação, diversidade e inclusão.

Legado e planejamento

A Corrida Internacional de São Silvestre é mais do que um evento esportivo. Ao longo de suas 99 edições, consolidou-se como uma das grandes manifestações populares do Brasil, atravessando gerações, resistindo a contextos desafiadores e mantendo viva a paixão pelo esporte e pela celebração coletiva.

Para a Fundação Cásper Líbero, mantenedora da prova e herdeira do legado de seu idealizador, Cásper Líbero, essa edição representa a continuidade de um compromisso histórico com a valorização da cultura esportiva no país. "A Fundação reafirma seu papel como guardiã da história da São Silvestre, enquanto projeta os próximos passos com responsabilidade, respeito à memória e visão de futuro", explica Erick Castelhero, o Diretor Executivo da prova.

Já a Vega Sports, responsável pela organização técnica do evento desde 2024, reforça seu empenho em promover uma experiência de excelência para atletas, parceiros e público. O planejamento da 100ª edição envolve investimento em estrutura, tecnologia, segurança e sustentabilidade, garantindo que a festa de 2025 seja, de fato, um marco inesquecível.

Celebração

Mais do que uma linha de chegada, a São Silvestre é um ponto de encontro. Famílias, amigos, atletas de todos os níveis e origens se unem para correr ou assistir, criando um ritual de despedida e boas-vindas. Em sua centésima edição, a corrida transforma-se em um símbolo ainda mais poderoso: a celebração de um século de histórias que se cruzam e se transformam em movimento.