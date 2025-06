São Paulo tem três jogadores com contratos próximos do fim; confira situação

O São Paulo tem em seu elenco três jogadores cujos contratos se encerram neste mês de junho. São eles: Ruan, Marcos Antônio e Liziero. Os dois primeiros estão emprestados ao Tricolor, enquanto este último foi formado nas categorias de base do clube.

Os três atletas têm contrato com o São Paulo apenas até o dia 30 de junho de 2025, mas vivem situações diferentes no clube. Liziero, por exemplo, não foi utilizado pelo técnico Luis Zubeldía na atual temporada e pode ter o caminho aberto para deixar a equipe.

A partir do dia 1º de julho, portanto, o volante pode ficar livre no mercado para iniciar uma nova etapa na carreira. Formado nas categorias de base do São Paulo, Liziero estreou no profissional do São Paulo em 2018. Já sua temporada com mais partidas foi em 2021.

Nos últimos anos, o meio-campista colecionou empréstimos por clubes como Internacional, Coritiba e Yverdon-Sport FC, da Suíça. Ele até chegou a ganhar oportunidades com Zubeldía no ano passado, mas não engrenou. Liziero soma 145 jogos com a camisa do São Paulo, com seis gols e seis assistências.

Por outro lado, Marcos Antônio e Ruan vivem um momento distinto de Liziero no São Paulo. O volante está emprestado ao Tricolor pela Lazio, enquanto o zagueiro também tem contrato de empréstimo com o clube paulista junto ao Sassuolo, também da Itália.

A diretoria do São Paulo está em negociações para estender o empréstimo de ambos os atletas. No caso de Ruan, entretanto, há um entrave. O Tricolor deve ao Sassuolo uma das parcelas pelo empréstimo do zagueiro. O clube italiano não está disposto a fazer qualquer outro acordo com o time paulista antes de tudo ser colocado em dia.

O tempo, contudo, não está a favor do São Paulo nessa situação. Faltando pouco mais de um mês para o fim do contrato de empréstimo do zagueiro e do volante, a diretoria precisará encontrar uma solução rápida para não perder os dois jogadores.

Marcos Antônio e Ruan estão em recuperação de lesão, mas vinham de boas atuações no São Paulo. Ambos chegaram ao clube no segundo semestre do ano passado. Na atual temporada, o meio-campista disputou 18 partidas e deu duas assistências, enquanto o zagueiro atuou em 15 jogos.

Igor Vinícius e Alan Franco podem assinar pré-contrato em julho

Outros dois jogadores também podem ficar livres para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 1º de julho deste ano. Trata-se de Igor Vinícius e Alan Franco. Tanto o lateral direito como o zagueiro têm vínculo com o São Paulo até dezembro deste ano.

Igor Vinícius vem sendo desfalque no São Paulo em função de uma lombalgia. O lateral não entra em campo desde o último dia 26 de abril, quando foi titular contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2025, soma 14 jogos e uma assistência distribuída.

Já Alan Franco é tido como uma das referências técnicas do elenco e também vem adquirindo um papel de liderança no vestiário. Nesta temporada, o argentino já disputou 23 partidas.

Em meio a situação indefinida de alguns de seus atletas, o São Paulo volta aos gramados apenas no próximo dia 12 de junho (quinta-feira). O Tricolor recebe o Vasco, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.