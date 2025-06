Santos tem prazo curto contra transfer ban, mas vai priorizar reforços

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos tem prazo curto para evitar um transfer ban, mas vai priorizar a janela de transferências.

O que aconteceu

O Santos tem até o dia 24 de junho para pagar cerca de R$ 16 milhões ao Arouca (POR). A dívida envolve a compra de João Basso.

O Peixe foi notificado pela Fifa no dia 9 de maio, com o prazo de 45 dias para quitar o débito. O documento afirma que o Santos será impedido de registrar novos atletas se não cumprir com o combinado.

O Santos sabe que tem pouco tempo, mas vai priorizar a janela de transferências. O objetivo é contratar pelo menos três atletas.

A ideia é pagar o Arouca perto do prazo vencer. O clube português está irredutível por um acordo.

Uma forma de contratar, sem deixar de pagar essa dívida, é vender jogadores. O mais cotado é o lateral-direito JP Chermont.

O Peixe tem outros débitos vigentes, mas o caso mais avançado é o do Arouca. A contratação foi feita em 2023.