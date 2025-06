Santos recebe a visita do ministro Gilmar Mendes no CT Rei Pelé

O Santos recebeu nesta quinta-feira a visita de Gilmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal. Santista de coração, o decano do STF foi acompanhado pelo presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, e conheceu toda a estrutura do clube, além de visitar as obras do novo CT da base e do futebol feminino.

Também participaram do encontro Marcelo Teixeira Filho, o presidente do conselho Deliberativo do Alvinegro Praiano, Fernando Akaoui, o membro do Comitê de Gestão Daniel Alves, o Executivo de Futebol Alexandre Mattos e o assessor da presidência Júnior Bozzella.

"É sempre uma emoção voltar aqui à Vila Belmiro, ao Santos FC, ao Centro Rei Pelé, eu tenho sempre boas memórias dessa convivência. Estou torcendo para que esse difícil momento seja superado e estou certo que o Santos está em boas mãos com o Marcelo Teixeira. O Santos é do mundo. É impossível falar do futebol sem falar do Brasil, e é impossível falar do futebol do Brasil sem falar do Santos", afirmou o Gilmar Mendes.

Ministro do STF desde 2002, Gilmar Mendes também é professor, acadêmico e escritor. Foi procurador da República, advogado-geral da União e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele ainda foi presidente do STF entre 2008 e 2010 e atualmente é o decano da corte.