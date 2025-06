Santos oficializa Alexandre Mattos como novo executivo de futebol

O Santos confirmou, nesta quinta-feira, a contratação de Alexandre Mattos para o cargo de Executivo de Futebol. O profissional de 49 anos chega ao clube paulista após a demissão de Pedro Martins, que ocupava o posto de CEO.

Alexandre Mattos é o novo Executivo de Futebol do Santos FC! ?? O Santos FC confirma oficialmente a contratação de Alexandre Mattos para o cargo de Executivo de Futebol. O experiente profissional conquistou vários títulos, entre eles quatro Campeonatos Brasileiros e uma Copa... pic.twitter.com/wUkRpmG9b3 ? Santos FC (@SantosFC) June 5, 2025

Mattos terá a missão de ser o homem forte do futebol do Peixe. Entre as responsabilidades, será responsável por buscar reforços no mercado para a sequência da temporada.

O Alvinegro Praiano atravessa uma fase conturbada e está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos em 11 rodadas.

Mattos estava no Cruzeiro antes de aceitar o convite de Marcelo Teixeira. Ele também soma passagens por América-MG, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR e Vasco.