Santos oficializa Alexandre Mattos como novo executivo de futebol do clube: 'Trabalho e união'

O Santos oficializou nesta quinta-feira a contratação de Alexandre Mattos para o comando do departamento de futebol. Ele vai assumir a função de diretor executivo e tem a missão de resgatar o clube das últimas colocações do Campeonato Brasileiro.

Sobre os primeiros passos Mattos foi direto ao ponto. "Para o Santos sair o quanto antes dessa situação, a palavra é trabalho e união. Não tem como ser diferente. Temos de falar menos e trabalhar mais para conquistar os resultados que a gente precisa", afirmou.

Por meio de um vídeo divulgado pela agremiação, o dirigente comentou sobre os desafios que cercam o seu trabalho em meio a um momento tão turbulento.

"O Santos é um clube que tem um carisma mundial. Quando o presidente Marcelo (Teixeira) me chamou, passou um filme das tantas vezes que vim à Vila Belmiro. O tanto que é difícil jogar aqui. É um desafio que sempre teve na minha mente e no meu coração", afirmou.

Ciente do momento complicado que o clube vive, ocupa a antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro com oito pontos em 11 rodadas, Mattos revelou estar atento a todas as possibilidades para mudar o cenário atual.

"O Santos tem um elenco bom e a janela (de transferências) que se abre pode servir para um ajuste ou outro. Com certeza, temos nossos reforços aqui dentro, que são nossas categorias de base e tem jogadores que vamos recuperar", afirmou o dirigente.

Novo homem-forte do futebol do Santos, Alexandre Mattos esteve no CT Rei Pelé, já nesta quarta-feira, quando foi apresentado aos jogadores. Após dois dias de folga, o elenco comandado pelo técnico Cléber Xavier retomou os trabalhos. Antes da atividade, porém, o novo dirigente teve um breve encontro.