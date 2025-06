Santos leva gol no fim e fica no empate com a Ferroviária pelo Paulista feminino

O Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com a Ferroviária, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino. O jogo foi realizado no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP).

As Sereias da Vila abriram o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com um golaço de falta de Rafa Andrade. As visitantes seguraram a vantagem até aos 42 da etapa final, quando Micaelly deixou tudo igual.

Final de jogo em Rio Claro. As #SereiasDaVila ficam no empate com a Ferroviária em 1 a 1. O gol santista foi marcado por Rafa Andrade. pic.twitter.com/XyePhvchyP ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 5, 2025

Com o resultado, o Santos aparece na quarta colocação, com os mesmos quatro pontos da Locomotiva, que está em terceiro lugar.

O próximo desafio das Sereias pelo Paulistão será apenas no dia 9 de julho, às 19 horas (de Brasília), contra o Taubaté, fora de casa, pela quarta rodada. Até lá, o clube foca no Brasileirão A2. No domingo, às 15 horas, o Alvinegro Praiano visita o São José, pela sexta rodada.