Santos anuncia a contratação de Alexandre Mattos, ex-CEO do Cruzeiro

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos anunciou hoje a contratação de Alexandre Mattos, ex-CEO de futebol do Cruzeiro.

O que aconteceu

Alexandre Mattos é o novo executivo de futebol do Santos. Ele era a prioridade da diretoria do Peixe.

Mattos topou sair do Cruzeiro para ter maior autonomia no Santos. Ele havia perdido espaço na SAF da Raposa e negociou uma saída amigável.

Alexandre Mattos chega para substituir Pedro Martins. O ex-CEO pediu demissão na semana passada. O cargo de CEO não constará mais no organograma.

O dirigente já chega com a pressão de movimentar a janela de transferências e ajudar no futuro de Neymar. Ele tem boa relação com Neymar Pai.

Neymar tem contrato até o dia 30 de junho e avalia a renovação. A expulsão na última partida do atual vínculo diante do Botafogo prejudicou a "lua de mel" entre o ídolo e a torcida.

O Santos está na 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas oito pontos. O Peixe voltará a campo apenas no dia 12 para enfrentar o Fortaleza, fora de casa.