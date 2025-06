Ronaldinho ganha camisa e manda recado a rival do Palmeiras no Mundial

Ronaldinho Gaúcho postou uma foto em suas redes sociais segurando uma camisa do Inter Miami, adversário do Palmeiras no Super Mundial de Clubes.

O que aconteceu

R10 foi presenteado com uma camisa personalizada do time americano, com o seu nome nas costas e o número 10. Nas redes sociais, fez um agradecimento especial a David Beckham, dono do clube, e Lionel Messi, astro da equipe, e desejou sorte ao Inter Miami na competição.

Obrigado, @InterMiamiCF, e tudo de melhor para meus amigos Beckham e Messi no Mundial de Clubes da FIFA! Ronaldinho

Ronaldinho esteve no Chase Stadium, casa do Inter Miami, para promover o evento "The Beautiful Game" (O Jogo Bonito, em tradução do inglês). Ao lado de Roberto Carlos, o ex-meia é um dos embaixadores da partida beneficente que acontece no estádio e chega à terceira edição reunindo nomes como Willian, Makelelé, Lugano, Belletti, Gilberto Silva, Valderrama e Higuita.

O Inter Miami divide o Grupo A do Super Mundial de Clubes com Palmeiras, Al Ahly, do Egito, e Porto, de Portugal. O time de Lionel Messi estreia contra os egípcios no jogo de abertura da competição, marcado para o dia 14 de junho, sábado. Já Palmeiras e Porto estreiam um dia depois, um domingo.