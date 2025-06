Reforços do Paysandu: diretoria anuncia Thiago Heleno e mais 2

O Paysandu vai apostar em contratações para deixar a lanterna da Série B do Brasileirão. Nesta quinta-feira, a diretoria do time paraense anunciou a chegada de três novos atletas: o zagueiro Thiago Heleno, o meia atacante Wendel e o atacante Petterson.

Nome de maior destaque, Thiago Heleno está com 36 anos e vinha afastado do Athletico-PR, onde teve o auge de sua carreira. Ele defendeu outros clubes importantes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras.

Wendel, de 27 anos, foi contratado junto ao Votuporanguense-SP, onde foi peça importante na conquista da Série A3 do Campeonato Paulista, ao marcar dez gols. Ainda nas categorias de base, ele chegou a passar pelo Cruzeiro.

Mais jovem entre os reforços, Petterson, de 21 anos, foi revelado pelo Flamengo, com conquistas importantes nas categorias sub-17 e sub-20. Sem espaço no time carioca, rodou por Athletico-PR, Estrela Amadora, de Portugal, e Juventude-RS.

Paysandu: próximo jogo

O Paysandu volta a campo na Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, em duelo fora de casa contra o Cuiabá, às 21h35 (de Brasília).