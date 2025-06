Quarto pior ataque da Série A, São Paulo tem data Fifa para corrigir dificuldades ofensivas

O São Paulo tem passado por dificuldades ofensivas neste início de Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem sofrendo para converter suas oportunidades e detém o quarto pior ataque da competição, com somente nove gols marcados após 11 rodadas.

Apenas Santos (oito), Juventude (oito) e Sport (cinco) possuem menos gols que o São Paulo nesta edição do torneio. Para efeito de comparação, estes três times figuram na zona de rebaixamento da Série A, enquanto o Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 13 pontos.

Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o São Paulo foi às redes apenas três vezes. O ataque passou em branco contra Palmeiras (fora), Fortaleza e Mirassol (casa). Foram dois gols contra o Grêmio, no Morumbis, e um contra o Bahia, na Fonte Nova.

Um detalhe que chama a atenção é que, destes três gols anotados pelo São Paulo nas últimas cinco rodadas, nenhum deles foi com bola rolando. Todos saíram de bolas paradas: foram dois pênaltis e um gol de cabeça após uma cobrança de falta para dentro da área.

Apesar disso, mesmo sem alguns de seus principais jogadores no setor ofensivo, o São Paulo conseguiu criar algumas oportunidades. O que tem faltado ao Tricolor é a eficácia. Contra o Fortaleza, por exemplo, Ferreirinha perdeu um pênalti e Lucas Ferreira desperdiçou chance cara a cara. Depois, na derrota para o Palmeiras, Oscar teve oportunidade clara para marcar, mas parou em Weverton, enquanto Ferreirinha cabecou para fora em outra ocasião.

Diante do Mirassol, Luciano viu o goleiro defender sua cabeçada e Rodriguinho perdeu uma boa chance após sobra de bola dentro da área. Já contra Grêmio e Bahia, o ataque realmente deixou a desejar e não funcionou.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o São Paulo cria 1.8 grandes chances por partida. Em contrapartida, tem uma média de 1.1 gols desperdiçados por jogo. Sendo assim, a efetividade na frente do gol precisa ser trabalhada pelos comandados de Zubeldía.

Em meio às dificuldades no ataque, o São Paulo pode usar a pausa da data Fifa para corrigir tais problemas. A comissão técnica do argentino terá cerca de uma semana de treinos para melhorar aspectos no jogo ofensivo da equipe tricolor.

A data Fifa teve início na última segunda-feira e se encerra na terça-feira (10). O São Paulo se reapresentou na última quarta-feira e, agora, terá tempo para trabalhar. A equipe retorna aos gramados apenas na próxima quinta-feira, dia 12 de junho, quando encara o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Zubeldía também precisará seguir tentando encontrar soluções para montar o ataque são-paulino. O treinador segue com os desfalques de Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo) e Calleri (cirurgia no joelho esquerdo).