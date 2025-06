Promessa do Barcelona se aposenta aos 23 anos por problema de saúde

O meia espanhol Joan González foi obrigado a se aposentar aos 23 anos por conta de um problema cardíaco. O jogador — que começou a carreira na base do Barcelona — estava no Lecce (ITA).

O que aconteceu

O meia estava longe dos gramados há um ano, já que a condição cardíaca foi diagnosticada na última pré-temporada.

O presidente de Lecce informou que o jogador passou por exames nos últimos dias, mas não teve liberação para voltar a jogar. Saverio Sticchi Damiani afirmou que González "encarou esse desafio com grande maturidade e inteligência".

A temporada, infelizmente, começou com um grande obstáculo: a má notícia sobre .Joan González, que foi reprovado no exame médico. Chamamos ele de volta depois de um ano para um novo check-up, realizado há alguns dias, e a situação continua a mesma. É com profundo pesar que anúncio que Joan não receberá a liberação médica para continuar sua carreira profissional. Saverio Sticchi Damiani, presidente do Lecce

Gostaria de fazer duas observações. Primeiro, uma salva de palmas para nossa equipe médica, Dr. Tondo, porque eles detectaram uma condição congênita muito difícil de diagnosticar. Ele é um exemplo disso. Graças a isso, a vida do menino foi salva. [...] Joan González encarou esse desafio com grande maturidade e inteligência. Se tivesse continuado jogando com essa mentalidade, teria sido um grande jogador de futebol. Mas será um grande técnico.

Joan estreou pelo Lecce em 2022 e tem 64 partidas, dois gols e quatro assistências. Ao todo, foram 3.623 minutos disputados pelo time italiano.

O jogador chegou às categorias de base do Barcelona em julho de 2019, mas não chegou a atuar pelo profissional do time catalão.

Antes da aposentadoria forçada, González tinha valor de mercado de 800 mil euros (R$ 5,1 milhões), segundo o Transfermarkt.