Presidente do SPFC era amigo de Silvio Santos e já passou trote no SBT

Presidente do São Paulo, Julio Casares revelou um talento escondido: imitar o Silvio Santos. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, ele relembrou a carreira como radialista e sua passagem pelo SBT — que incluiu trotes internos se passando pelo dono do Baú.

As imitações aconteciam principalmente durante convenções no canal e em momentos de descontração. "Eu gostava de imitar, porque era um admirador do Silvio", disse Julio, confessando que alguns episódios podiam até ter resultado em uma demissão por justa causa.

Ele relembrou uma cena envolvendo o então diretor de programas do SBT, conhecido como "Magrão". "Um dia, eu estou em casa, comendo feijoada, e o Magrão me liga e me xinga de tudo que era possível, aí fui descobrir que o Silvio foi com os filhos e a mulher visitar a então nova sede do SBT, na Anhanguera, e ligou para o Magrão".

Em uma sala de alta tecnologia, Silvio ligou para o switcher onde o Magrão estava cortando um programa. Na bina, o nome que apareceu foi 'Silvio Santos', mas o diretor, ao ouvir a voz do outro lado da linha, achou que se tratava de Julio querendo enganá-lo. "Já tinha feito isso outras vezes", brincou o presidente do São Paulo.

"O Silvio falou 'oi, magrão, como vai você? trabalhado de sábado?', e ele pensou que era eu e falou 'vai pra p*** que o pariu, eu tô trabalhando', e bateu o telefone", relembrou Julio.

Silvio tinha ido levar as filhas para conhecer o novo estúdio. O empresário, então, pediu que o segurança o acompanhasse até a sala do Magrão. "Bateu na porta e...era o Silvio Santos. O Magrão quase morreu".

Julio contou que a admiração por Silvio começou em um contexto político: na época, ele tinha a expectativa de que o dono do SBT se tornasse prefeito de São Paulo. "Por um momento da vida, o Silvio queria ser prefeito, e eu era um líder político, trabalhei nas Diretas Já, era um idealista, hoje mais afastado dessa coisa partidária, mas eu era líder de um partido e falava 'pô, o silvio pode ser um bom candidato'".

Para Julio, Silvio tinha todas as características que ele enxergava em um candidato ideal: era empresário e popular. "E ele falou 'eu quero ser prefeito e você vai ser meu vice'. Conheci muito o Silvio e ele gostou muito de mim, mas não deixaram ele ser candidato".

Alt Tabet

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL. Assista à entrevista completa com Murilo Benício:

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.