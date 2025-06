Presidente do Santos admite proposta do Fluminense por Neymar e explica recusa

Marcelo Teixeira confirmou, hoje, que o Fluminense enviou uma proposta ao Santos para contratar Neymar. O presidente afirmou que foi procurado por Mário Bittencourt, mandatário do time carioca, mas, após conversar com o meia-atacante e seu estafe, decidiu negar.

"Tivemos apenas uma proposta de um clube para que o Neymar disputasse o Mundial de Clubes. O clube me procurou, pediu para conversar com o Neymar Pai. Eu falei com o Neymar. Chegamos a conclusão que não haveria o interesse da participação de Neymar no Mundial", disse ao SporTV.

A ideia é manter o astro afastado dos holofotes neste período para que ele consiga se recuperar fisicamente e, assim, volte a atuar em alto nível.

"Estamos preocupados que ele recupere sua condição física e seu trabalho. A exposição dele hoje não é tão necessária quanto a sua preparação. Assim, chegamos à conclusão que seria melhor ele seguir treinando sem essa exposição. O único clube que procurou o Santos foi o Fluminense", completou.

Desde que voltou para o Peixe, no final de janeiro, Neymar disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, somou três gols, três assistências e duas lesões musculares.

O camisa 10 tem contrato apenas até o final de junho. Marcelo Teixeira está conversando com o ídolo para a renovação e crê em um final feliz para o Santos, mas o acordo ainda não está firmado.

A decisão de renovar ou não deve ser tomada apenas entre o final de junho e começo de julho.

A última aparição de Neymar foi na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Caso não renove, esse será o seu último jogo com a camisa santista.