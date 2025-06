Paraguai vence Uruguai e chega a 9 jogos invicto antes de encarar Brasil

O Paraguai fez a lição de casa dentro do Defensores del Chaco, venceu o Uruguai com autoridade por 2 a 0 e encaminhou sua vaga para a Copa do Mundo de 2026. Galarza, ex-Vasco, iniciou a contagem ainda na etapa inicial, e Enciso decretou a vitória em pênalti já nos minutos finais do embate em Assunção.

Foi o 9º jogo de invencibilidade da seleção comandada por Gustavo Alfaro, que chegou aos 24 pontos e assumiu a 3ª posição na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas a três rodadas do fim — os seis primeiros colocados garantem vaga direta ao mundial, enquanto o 7º lugar vai à repescagem.

O Uruguai, por outro lado, estacionou nos 21 pontos e ampliou a sequência de tropeços consecutivos no torneio para quatro duelos. A equipe de Marcelo Bielsa ainda está dentro da zona de classificação com certa folga.

As seleções voltam a jogar já na terça (10): o embalado Paraguai encara o Brasil de Ancelotti na Neo Química Arena, enquanto o instável Uruguai recebe a Venezuela no Estádio Centenário.

Como ficou a tabela?

1 - Argentina: 31 pontos (14 jogos)

2 - Equador: 24 pontos (15 jogos)

3 - Paraguai: 24 pontos (15 jogos)

4 - Brasil: 22 pontos (15 jogos)

5 - Uruguai: 21 pontos (15 jogos)

6 - Colômbia: 20 pontos (14 jogos)

7 - Venezuela: 15 pontos (14 jogos)

Como foi o jogo

O Paraguai abriu o placar aos 12 minutos em lance com DNA coletivo. Após uma série de triangulações pela direita, Enciso recebeu pela ponta e cruzou para o meio da área. Ugarte até chegou a afastar, mas Galarza, ex-Vasco, conseguiu cabecear antes do goleiro Mele: 1 a 0.

Galarza comemora gol do Paraguai sobre o Uruguai em duelo das Eliminatórias Imagem: DANIEL DUARTE / AFP

Os uruguaios tentaram responder na bola alta e ficaram no quase com Giménez, mas voltaram a tomar sustos pouco tempo depois — de novo com Galarza, que arriscou e, desta vez, teve finalização bloqueada.

Já nos minutos finais do 1° tempo, os donos da casa ainda tiveram um gol anulado após rebatida em cobrança de escanteio. O motivo? O zagueiro Gustavo Gómez, que estava em posição de impedimento, atrapalhou Giménez antes de a bola chegar a Alderete, que chegou a balançar as redes.

Pellistri e Junior Alonso disputam a bola durante Paraguai x Uruguai Imagem: DANIEL DUARTE / AFP

O 2° tempo começou com o Uruguai valorizando a posse de bola, mas a zaga paraguaia mostrou solidez e evitou grandes jogadas de perigo. Explorando contra-ataques, os comandados de Gustavo Alfaro por pouco não aumentaram o marcador com um golaço de Enciso, mas a bola foi para fora.

O Paraguai empilhou faltas para segurar o ímpeto do rival a partir dos 15 minutos. Villasanti, Almirón e Cáceres foram os principais infratores, e o último chegou a tomar cartão amarelo do árbitro Darío Herrera.

Gustavo Gómez não ampliou o placar por detalhe aos 33 minutos: em escanteio cobrado da direita, o zagueiro do Palmeiras apareceu nas costas dos marcadores e, já sem ângulo, acertou o travessão ao encobrir o goleiro em toque de cabeça.

Enciso sofreu pênalti pouco tempo depois e decretou a vitória paraguaia pouco tempo depois. O camisa 19 cobrou forte, deslocou Mele e fez a festa no Defensores del Chaco: 2 a 0.