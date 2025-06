Palmeiras tem três jogadores com contrato perto do fim; confira quem são

Três jogadores do Palmeiras podem estar vivendo seus últimos meses no clube. O goleiro Marcelo Lomba e os laterais direito Marcos Rocha e Mayke têm vínculos com o Verdão até o dezembro de 2025. Dessa forma, a partir do próximo mês, estão livres para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

O trio teve o contrato renovado, pela última vez, no fim de 2024. Nos últimos dois anos, o Palmeiras adotou a política de ampliar os vínculos desses atletas mais veteranos por um período menor.

Mayke é o atleta mais longevo do atual elenco do Palmeiras e defende o clube paulista desde 2017. O atleta de 32 anos disputou, ao todo 317 jogos com a camisa palmeirense e conquistou 12 títulos. Desde o fim do último ano, o camisa 12 vinha sofrendo com problemas físicos que o obrigaram a ser desfalque para o técnico Abel Ferreira por alguns jogos.

O primeiro encontro com o @FCPorto! ? Nosso jogo de estreia tá próximo e ainda dá tempo de garantir seu lugar pra cantar e vibrar na #FIFACWC! ? ? https://t.co/IM6bO9HJW9 pic.twitter.com/fSyvIU6dDP ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 4, 2025

Nesta temporada, ele disputou 19 jogos, nove entre os onze iniciais. Ele dividiu a titularidade no clube, em 2024, com Marcos Rocha. Ambos viram a concorrência no setor acirrar com a chegada de Agustín Giay. O argentino, porém, demorou para engrenar no time, mas ganhou uma sequência e ganhou a vaga na lateral.

Marcos Rocha, por sua vez, está no Palmeiras desde 2018. Ele já disputou 344 jogos pelo clube e também conquistou 12 taças. Neste ano, o jogador de 36 anos entrou em campo em 15 partidas, sendo 11 como titular.

Já o goleiro Marcelo Lomba é atleta do Verdão desde 2022, quando chegou do Internacional. O arqueiro, desde então, vem sendo reserva imediato de Weverton. Em sua passagem na equipe alviverde, ele disputou apenas 25 jogos. Neste ano, o atleta de 38 anos foi titular apenas em três partidas.

Sendo assim, caso o Palmeiras opte por não renovar o vínculo do trio, os atletas podem, a partir de julho, acertar com outro clube. Antes disso, porém, os três devem viajar com a delegação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos. A estreia será contra o Porto, no dia 15, no MetLife Stadium.