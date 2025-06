Palmeiras inicia preparação para o Mundial sem convocados e Paulinho

O Palmeiras iniciou na tarde de hoje a preparação para o Super Mundial de Clubes após três dias de folga. Além dos oito atletas convocados nesta data Fifa, Abel não contou com a presença do atacante Paulinho em campo.

O que aconteceu

As atividades na Academia de Futebol hoje foram: ativação muscular, movimentação técnica de aproximação, marcação e raciocínio, um trabalho em dimensões reduzidas e uma atividade de finalizações.

Paulinho não foi a campo no dia de hoje. O atacante seguiu o cronograma individualizado de controle de carga na parte interna por conta da recuperação da cirurgia na perna, e não foi a campo com o restante do elenco após a ativação muscular.

Os outros desfalques são: Estêvão (seleção brasileira principal), Richard Ríos (seleção colombiana), Gustavo Gómez (seleção paraguaia), Piquerez (seleção uruguaia), Emiliano Martínez (seleção uruguaia), Facundo Torres (seleção uruguaia), Benedetti (seleção brasileira sub-20) e Luighi (seleção brasileira sub-20).

A delegação viaja para os Estados Unidos no dia 9 (segunda-feira), mas os convocados vão pegar carona com a presidente Leila Pereira e têm previsão de chegada no dia 11. A mandatária emprestou seu avião particular para facilitar a logística do clube com os convocados.

O local de concentração da equipe no início do Super Mundial é a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte.

O Alviverde estreia na competição contra o Porto, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.