Palmeiras começa Mundial com 8 baixas e 4 problemas para Abel resolver

O Palmeiras inicia sua preparação para o Super Mundial de Clubes na tarde de hoje na Academia de Futebol. A comissão técnica e direção deram uma folga tripla para o elenco após a derrota para o Cruzeiro.

O treinador vai receber na reapresentação um elenco com oito desfalques, e já tem uma lista de problemas para resolver antes da estreia na competição contra o Porto, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Os 'problemas' que Abel precisa resolver

Abel Ferreira admitiu após a derrota para o Cruzeiro que o time tem algumas coisas a melhorar antes do Mundial. E essa lista vai de fundamentos básicos a problemas mais complexos — que afetam o Palmeiras há um bom tempo.

A eficácia: não é de hoje que a comissão técnica palmeirense reclama da falta de eficácia do time. Nos jogos recentes contra Bahia e Flamengo, por exemplo, o Palmeiras teve boas chances para abrir o placar cedo, mas pecou na pontaria e perdeu ambos no Allianz Parque. Abel reclama publicamente do tema desde o início do ano passado.

Aproveitamento nas penalidades: o primeiro semestre deixou claro que o Palmeiras precisa melhorar nos pênaltis. Até o momento foram oito pênaltis a favor, e apenas quatro convertidos (50% de aproveitamento), e três perdidos por jogadores diferentes. A comissão técnica sabe que no Super Mundial isso não pode acontecer — uma penalidade perdida custou o título estadual.

O sistema defensivo: Abel reconheceu que a bola parada é um problema no Palmeiras — os dois gols do Cruzeiro saíram de desatenção na bola parada. Além disso, o Palmeiras vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão com quatro gols sofridos (foi a primeira vez no ano em que o Alviverde levou tantos gols em sequência).

Os problemas em jogos grandes: o Palmeiras segue apresentando um desempenho muito abaixo contra times que figuram nas primeiras posições do Brasileirão (nesta edição tem 25% de aproveitamento contra o G6). Isso tem sido problema frequente nos últimos anos, e a estreia da equipe na competição é contra o Porto, justamente a melhor equipe do grupo.

Os desfalques do Palmeiras

O elenco que se reapresenta hoje na Academia de Futebol tem oito desfalques: Estêvão (seleção brasileira), Richard Ríos (seleção colombiana), Gustavo Gómez (seleção paraguaia), Piquerez (seleção uruguaia), Emiliano Martínez (seleção uruguaia), Facundo Torres (seleção uruguaia), Benedetti (seleção brasileira sub-20) e Luighi (seleção brasileira sub-20).

A delegação viaja para os Estados Unidos no dia 9 (segunda-feira), mas os convocados vão pegar carona com a presidente Leila Pereira e têm previsão de chegada no dia 11. A mandatária emprestou seu avião particular para facilitar a logística do clube com os convocados.

O local de concentração da equipe no início do Super Mundial é a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte.