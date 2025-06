'Outro planeta': colunistas apontam mudanças na seleção com Ancelotti

Carlo Ancelotti estreia hoje como técnico da seleção brasileira, contra o Equador, às 20h, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com pós-jogo às 22h no Fim de Papo.

No UOL News Esporte, os colunistas Walter Casagrande e Arnaldo Ribeiro indicaram as principais mudanças que devem ocorrer com Ancelotti no comando da seleção.

Casão: Brasil vai pra cima do Equador como se fosse final de Copa

A seleção brasileira está em outro planeta nesse momento. Duas coisas que inicialmente são imprescindíveis, independentemente do resultado. Uma é espírito vencedor. Se fosse com Dorival, o Equador ia pra cima com tudo, como todo mundo estava fazendo. Agora, com o Ancelotti, não vai partir pra cima com tudo - vai ter um respeito maior.

A tendência é mudança de características. É a camisa da seleção, cinco estrelas, um treinador multicampeão em todas as ligas, campeão da Champions, respeitadíssimo no mundo todo, está entre os três melhores treinadores do mundo; e jogadores que assombram nos seus clubes, que não fazem isso na seleção, mas que os adversários agora pensam assim: com Ancelotti esses caras vão voltar a jogar. Então, espírito vencedor.

Outra coisa muito importante que espero que apareça hoje é personalidade de equipe, que nós tínhamos perdido - a seleção brasileira não tinha personalidade coletiva. Um dos motivos da seleção não jogar bem, dos jogadores não jogarem bem, ninguém respeitar, todo mundo ir pra cima, todo mundo querendo ganhar e ganhava. A dificuldade de criar uma jogada, a dificuldade de não conseguir vencer com facilidade ninguém, mesmo de 1 a 0, mas dominando com tranquilidade.

Essa seleção acho que vai conquistar inicialmente o espírito de luta e a personalidade coletiva com o Ancelotti porque o ídolo da seleção neste momento é o treinador. A maior responsabilidade deste momento estará nos braços do treinador. A expectativa e todos os olhos do mundo hoje estarão para o banco de reservas da seleção, não para o campo.

Os jogadores, neste momento, não são o centro das atenções. É o treinador. Isso vai dar um alívio para eles jogarem sem medo de errar, sem medo de tentar jogadas individuais, partir para cima e tudo mais. E vai ter uma personalidade coletiva, um espírito de luta. O Brasil vai para cima do Equador como se fosse a final da Copa do Mundo hoje.

Casagrande

Arnaldo: Ancelotti será um catalisador para tirar o peso dos jogadores

Há algum tempo, eu não ia para um jogo de seleção brasileira com tamanha expectativa. Não que o time vá fazer uma partida brilhante, avassaladora, mas por detalhes, algumas mudanças, alguma postura diferente, algum envolvimento diferente. Estamos a um ano da Copa e temos agora um técnico protagonista.

A seleção vai completar 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo. É o maior jejum, igualando 70 a 94. Para jogar na seleção, com esse retrospecto, não é simples. Nem para o Neymar, que não conseguiu levar nas costas essa responsabilidade, foi simples. Para o Vinícius Júnior, não é simples. Por que ele não joga o que ele joga no Real Madrid? Porque é outra responsabilidade. Por que o Raphinha não joga o que joga no Barcelona? É outra responsabilidade.

Isso aconteceu ao longo da história toda com jogadores de vários níveis, e ter um catalisador (e o Ancelotti é um catalisador) pode indiretamente tirar a carga excessiva em cima desses jogadores.

Arnaldo Ribeiro

