Organizada do Vasco divulga nota cobrando goleiro Léo Jardim: "Ninguém é maior que o Vasco"

A Força Jovem, principal torcida organizada do Vasco, publicou uma nota nesta quinta-feira direcionada a Léo Jardim. O goleiro recusou oferta de renovação do clube cruzmaltino pela quarta vez.

"Ninguém é insubstituível e muito menos maior que o VASCO. Já perdemos muitos craques e bons jogadores, e em nenhuma dessas ocasiões foi o fim para nós. Se para ficar aqui você exige um salário superior a 1 MILHÃO DE REAIS, pois bem: muito obrigado pelos serviços prestados e boa sorte no decorrer da carreira", publicou a Força Jovem.

O vínculo entre o goleiro e o clube é válido apenas até dezembro. No entanto, o contrato possui uma cláusula de renovação automática caso o jogador participe de pelo menos metade dos jogos do Vasco na temporada. Jardim atuou em 31 das 34 partidas do clube em 2025.

Confira na íntegra a nota da Força Jovem:

Léo, te criticamos quando necessário e aplaudimos quando merecido.

Em toda nossa história, foi assim; nem os maiores ídolos do Clube foram isentos de críticas, vaias ou cobranças.

Ninguém é insubstituível e muito menos maior que o VASCO. Já perdemos muitos craques e bons jogadores, e em nenhuma dessas ocasiões foi o fim para nós.

Se para ficar aqui você exige um salário superior a 1 MILHÃO DE REAIS, pois bem: muito obrigado pelos serviços prestados e boa sorte no decorrer da carreira.

Não temos dúvidas de que encontraremos bons goleiros que, assim como você, sequer tinham oportunidade no antigo clube e por um salário justo, sem forçação de barra.

Não adianta querer tirar proveito da carência da torcida para forçar a diretoria a pagar um salário exorbitante. Nós não toleraremos tal medida.

Se quiser ficar, continuaremos o apoiando. Se não, pode começar a treinar separado e dar lugar a quem realmente quer vestir e defender a Cruz de Malta.