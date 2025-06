Neymar muda horário de treino para tirar visto e terá encontro com ministro

Do UOL, em Santos (SP)

Neymar pediu para mudar o horário do treino no Santos para tirar o visto americano no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Neymar ficou fora do treino da manhã de hoje para viajar ao Rio de Janeiro. Ele foi em voo particular ao consulado para conseguir o visto de entrada nos Estados Unidos, como informou o GE.

O camisa 10 trabalhará à tarde no CT Rei Pelé, quando encontrará Gilmar Mendes. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) fará uma visita ao Santos.

A busca pela renovação do visto americano gera especulações sobre uma possível participação no Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Fluminense tentou, sem sucesso, a contratação do astro.

O UOL ouviu no Santos que não há essa preocupação. Neymar teria tido que vai usar o período sem jogos para cuidar da parte física.

Santos, Neymar e Neymar Pai seguem negociando a renovação do contrato. O vínculo atual termina no dia 30 de junho.