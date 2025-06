Neymar fará amistoso na Vila com Pablo Marçal e Tirulipa no mesmo dia de jogo da seleção

Preterido na convocação de Carlo Ancelotti para as partidas da seleção brasileira, Neymar não ficará sem jogar no próximo dia 10. O meia santista anunciou, nesta quinta, em suas redes sociais, a realização de um amistoso com influenciadores no mesmo dia em que a equipe nacional enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O jogo comemorativo será sediado na Vila Belmiro, em parceria com a Loovi Seguros. De acordo com a publicação, o evento será fechado para convidados e contará com transmissão ao vivo pelo YouTube. O faturamento da seguradora no dia da partida será inteiramente destinado para o Instituto Neymar Jr.

Alguns famosos já tiveram sua participação confirmada. São eles o humorista Tirulipa, o fisiculturista Renato Cariani, o coach Pablo Marçal, os funkeiro MC Livinho e Kew, o ex-BBB Bil Araújo, os influenciadores Luva de Pedreiro e Marcos Paulo, o músico Cristian Bell e o ex-Cruzeiro Léo Zagueiro.

A postagem oficial da Loovi ainda indica que mais influenciadores serão "convocados". "Um deles é o responsável por deixar todo mundo na régua. E os outros... já brilharam (e muito) nos campos!", escreveu a empresa, que é patrocinadora do Santos. Em outra publicação, é indicado que a partida será "cheia de emoção, dribles, golaços", além de "resenha".

Apesar de já ter data definida, o horário da atração ainda não foi divulgado. O Brasil atua contra o Paraguai somente às 21h45 (horário de Brasília), na capital paulista. A partida amistosa será o último "jogo" de Neymar antes da parada para o Mundial de Clubes. Expulso na partida contra o Botafogo, no último domingo, o jogador não estará entre o elenco que enfrentar o Fortaleza, no dia 12.

Antes disso, a seleção brasileira enfrenta o Equador, nesta quinta-feira, em Guayaquil. O jogo começa às 20h (horário de Brasília). Será a estreia de Ancelotti como o comandante da equipe. Impedido por lesões, Neymar não foi convocado e, até a próxima Data Fifa, completará dois anos sem atuar pela camisa canarinha.