Não há mágica: Colunistas debatem empate da seleção em estreia de Ancelotti

Pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira empatou com o Equador em 0 a 0. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renato Maurício Prado opinaram que o desempenho foi dentro do esperado.

Com o resultado, o Brasil segue em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, agora com 22 pontos. O Equador é o segundo colocado com 24, mesma pontuação do Paraguai. A Argentina, que ainda não jogou na rodada, está na ponta com 31 pontos.

Alicia: Ancelotti não vai resolver problema da seleção em três dias

Não tem mágica. A seleção brasileira hoje não tem um grande elenco, tem grandes jogadores, e como coletivo não funciona há muito tempo. Aí, vai chegar o Ancelotti, com todo seu currículo maravilhoso, tudo o que fez e vai resolver em três dias? Não vai.

Alicia Klein

RMP: Neymar rouba holofotes em dia de seleção

Não podia esperar nada muito diferente. O Ancelotti teve um treino. É impossível! [...] O Brasil tem deficiências sérias. A seleção não tem meio-campo. O Brasil tem alguns volantes que são insípidos e inodoros quando passam para apoiar o ataque.

E hoje jogou com o Gerson, que nem é a melhor posição dele. O Gerson não pode ser o meia esquerda da seleção. Hoje, o ataque estava completamente divorciado do resto do time.

Renato Maurício Prado

