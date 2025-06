Mundial: Rival do Palmeiras, Porto anuncia meia que custou quase R$ 100 mi

O Porto, que será rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, anunciou a contratação do meio-campista Gabri Veiga. O jogador disputará a competição pela equipe portuguesa.

O que aconteceu

Gabri Veiga custou quase R$ 100 milhões ao Porto. O clube português pagou 15 milhões de euros fixos (cerca de R$ 96 milhões) para contratar o espanhol junto ao Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele assinou contrato até 2030.

O valor ainda pode chegar aos R$ 100 milhões. Os clubes acertaram o pagamento de até 4 milhões de euros extras caso metas sejam batidas pelo meio-campista

Gabri Veiga surgiu como uma grande promessa. Ele foi promovido ao time principal do Celta de Vigo em 2022 e teve boa temporada logo de cara. Em 2023, foi comprado pelo Al-Ahli em meio ao "boom" do futebol saudita.

O desempenho no futebol saudita não foi como o esperado. Gabri Veiga disputou 66 jogos, marcou 12 gols e deu 10 assistências durante o período no Al-Ahli.

O meio-campista pode enfrentar o Palmeiras na estreia do Porto no Mundial. As equipes se enfrentam no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), nos Estados Unidos.