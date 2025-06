Mercado: novela Neymar, São Paulo atrás de atacante e reforços para Mundial

O mercado da bola voltou a ficar agitado diante da janela de transferências especial para o Super Mundial de Clubes, e mesmo quem não participará do torneio está se mexendo para reforçar os elencos.

Camisa 10 está atrás de renovação do visto americano Imagem: Raul Baretta/ Santos FC

Neymar no Flu? Não... Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirmou que o Fluminense enviou uma proposta ao Santos para contratar Neymar. O dirigente afirmou que foi procurado por Mário Bittencourt, mandatário do time carioca, mas, após conversar com o meia-atacante e seu estafe, decidiu negar. "Tivemos apenas uma proposta de um clube para que o Neymar disputasse o Super Mundial de Clubes. O clube me procurou, pediu para conversar com o Neymar Pai. Eu falei com o Neymar. Chegamos a conclusão que não haveria o interesse da participação de Neymar no Mundial", disse Teixeira ao Sportv.

Neymar no Rio? Sim! Neymar pediu para mudar o horário do treino no Santos para tirar o visto americano no Rio de Janeiro. A busca pela renovação do documento gera especulações sobre uma possível participação do camisa 10 no Super Mundial de Clubes, mas o Santos, no momento, trata o rumor sem qualquer preocupação.

Alvo do São Paulo, Carlos Vinícius atua no futebol inglês Imagem: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Tem atacante chegando ao Morumbis? O São Paulo abriu conversas para buscar a contratação do atacante Carlos Vinícius, que está livre no mercado após deixar o Fulham, da Inglaterra. A diretoria do Tricolor discute valores e analisa formalizar em breve uma oferta ao centroavante de 30 anos, que se enquadra nas características buscadas pelo clube para a posição. O São Paulo quer o camisa 9 após a lesão de Calleri, que só retornará aos gramados em 2026.

Contratos no fim. Três jogadores do Palmeiras podem estar vivendo seus últimos meses no clube. O goleiro Marcelo Lomba e os laterais direito Marcos Rocha e Mayke têm vínculos com o Verdão até o dezembro de 2025. Dessa forma, a partir do próximo mês, estão livres para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Desta lista, Mayke já foi procurado por alguns clubes da Série A.

Ex-River, Jorge Carrascal é alvo do Flamengo Imagem: Reprodução/Instagram

Rubro-negro perto de meia. O Flamengo tem negociações avançadas com Jorge Carrascal, meia do Dínamo Moscou, da Rússia. O clube carioca corre para fechar a transação a tempo de inscrever o jogador no Super Mundial — as inscrições no torneio vão até o próximo dia 10. Carrascal é colombiano e foi revelado pelo Millonarios (COL). Seu grande destaque na América do Sul, porém, foi no River Plate (ARG).

Zagueiro novo na área. O Botafogo oficializou a contratação de mais um reforço para o seu sistema defensivo: Kaio Pantaleão, zagueiro de 29 anos. O jogador acertou as bases salariais com a diretoria e assinou contrato até junho de 2028. O jogador, que vai usar a camisa 31, defendia o Krasnodar, da Rússia.

Liam Delap é reforço do Chelsea para disputa do Super Mundial Imagem: Reprodução @liamdelap7

Rival do Fla reforçado. Integrante do Grupo D do Super Mundial e rival do Flamengo na fase classificatória, o Chelsea anunciou a contratação do atacante Liam Delap. O jogador de 22 anos assinou vínculo por seis temporadas e aumenta o leque de opções do treinador Enzo Maresca. Dono de um estilo versátil, Liam Delap pode atuar tanto como referência na área como jogador de lado no ataque. Ele chega por 30 milhões de libras (algo em torno de R$ 228,9 milhões).

Valores no caixa corintiano. A nova gestão do Corinthians, liderada pelo presidente interino Osmar Stábile, concluiu a primeira negociação de um jogador desde que Augusto Melo foi afastado da função: Alex Santana deixa o clube alvinegro para defender o Grêmio por empréstimo. O acordo foi selado com uma cobrança de US$ 100 mil, cerca de R$ 560 mil, que o Grêmio terá de pagar ao Corinthians para o alvinegro ceder o atleta por sete meses.