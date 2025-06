Meia da Portuguesa, Cristiano defende invencibilidade e bom retrospecto no Canindé

O meio-campista Cristiano, da Portuguesa, tem um retrospecto respeitável no Estádio do Canindé, palco da partida deste sábado, contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou à Lusa, em 2024, o jogador, camisa 10 e capitão da equipe, mantém uma invencibilidade atuando no Canindé: são sete vitórias, um empate e nenhuma derrota. Além disso, anotou seis gols no estádio, entre partidas da Copa Paulista, Campeonato Paulista e Série D.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portuguesa (@portuguesaoficial)

"Desde o ano passado, quando cheguei, venho marcando gols no Canindé. Realmente me sinto muito bem jogando aqui, me sinto em casa e quero continuar assim até o fim da competição. Mas, mais importante que os meus gols, é a gente continuar vencendo em casa ? e isso temos conseguido graças ao trabalho e ao empenho de todo o grupo", destacou o capitão.

A partida entre Portuguesa e Nova Iguaçu será realizada neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio do Canindé. A Lusa, líder do grupo 7 da Série D, vai em busca de mais uma vitória para manter a ponta.