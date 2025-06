Mattos vê Santos com bom elenco e mira reforços pontuais: "Um ajuste ou outro"

Anunciado nesta quinta-feira, Alexandre Mattos celebrou a oportunidade de trabalhar no Santos. O executivo de futebol do clube destacou a sua felicidade com o novo desafio na carreira.

"O Santos é um clube que todo profissional deseja estar. É uma cidade com uma qualidade de vida como poucas no Brasil. É um clube com um carisma que qualquer profissional tem o desejo. Quando o presidente Marcelo Teixeira me chamou, passou um filme, de todas as vezes que vim na Vila Belmiro, o tanto que é difícil jogar na Vila. É um desafio prazeroso e que sempre esteve na minha mente e coração", disse.

O dirigente terá a missão de ser o homem forte do futebol do Peixe. Entre as responsabilidades, será responsável por buscar reforços no mercado para a sequência da temporada.

Mattos entende que o elenco é forte, mas abriu a possibilidade para contratações pontuais na janela de transferências.

"Já conversei com algumas pessoas e vi os jogos. O Santos tem um elenco bom, como todo clube no mundo, pode ter um ajuste ou outro. Temos nossos reforços aqui dentro, que é nossa base, e alguns jogadores que podem melhorar", declarou.

O Alvinegro Praiano atravessa uma fase conturbada e está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos em 11 rodadas. O executivo de futebol pediu união neste momento.

"O futebol tem que se unir e aproveitar sempre os momentos ao lado da torcida. Sei o quanto é difícil jogar contra aqui. A palavra é trabalho e união. É falar menos e trabalhar mais", finalizou.

Mattos estava no Cruzeiro antes de aceitar o convite de Marcelo Teixeira. Ele também soma passagens por América-MG, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR e Vasco.