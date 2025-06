Mattos vê elenco 'muito forte', mas presidente do Santos promete reforços

Do UOL, em Santos (SP)

O novo executivo de futebol Alexandre Mattos aprova o elenco atual do Santos, mas o presidente Marcelo Teixeira não deixa de prometer reforços.

O que aconteceu

Alexandre Mattos, de acordo com o presidente, entende que o elenco do Santos é "muito forte". O executivo de futebol ainda não foi anunciado oficialmente.

O Peixe, mesmo assim, busca reforços pontuais. A ideia é avançar em negociações nos próximos dias.

O Santos prioriza zagueiro, lateral-direito e volante. Um atacante de velocidade também pode chegar.

Enquanto isso, atletas sairão. Um deles é Léo Godoy, que estava emprestado pelo Athletico e vai para o Independiente (ARG).

Conversamos ontem e hoje com o Alexandre Mattos, ele já está atuando no mercado. Vamos usar bem essa janela. Recebemos hoje a questão do Athletico pelo Leo Godoy. Existe uma cláusula de liberação e estaremos liberando. Vão sair jogadores e vão entrar jogadores importantes para o Santos utilizar esse momento para fortalecer o grupo Marcelo Teixeira, ao SporTV