São Paulo: Marcos Antônio avança em recuperação, mas DM segue 'recheado'

O volante Marcos Antônio avançou na recuperação de sua lesão nesta quinta-feira, no treino do São Paulo, no CT da Barra Funda. O jogador correu em campo sob a supervisão da fisioterapia.

O atleta se recupera de lesão na região posterior da coxa esquerda e foi desfalque nos últimos quatro jogos do Tricolor na temporada. Em 2025, ele soma 18 jogos, nos quais distribuiu duas assistências.

Além de Marcos Antônio, o departamento médico reúne outros sete jogadores: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Já o restante do elenco são-paulino seguiu a preparação para o confronto contra o Vasco. Após aquecimento, o técnico Luis Zubeldía comandou atividade de posse de bola seguida de jogos em espaço reduzido.

Em virtude da Data Fifa, o treinador ainda tem seis dias para preparar o time visando o embate contra o Vasco, marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor perdeu nas últimas duas rodadas do Brasileiro e ocupa a 13ª posição na tabela, com apenas 12 pontos conquistados. O Vasco é o 15º colocado, com dez unidades.

O São Paulo retoma as atividades na manhã desta sexta-feira, novamente no CT da Barra Funda.