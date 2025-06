Maratona do Rio? 85% dos inscritos são turistas e SP é maioria no evento

Do UOL, no Rio de Janeiro

A maratona, como o próprio nome já diz, é do Rio, mas pegando o recorte dos inscritos, ela pode ser considerada do Brasil, principalmente dos paulistas.

Predomínio paulista

Cerca de 85% das pessoas que se inscreveram são turistas que não vivem na cidade do Rio. Destas, 32% são de São Paulo, o estado com o maior número de inscrições.

O Rio de Janeiro, por exemplo — que é sede do evento — é apenas o segundo estado no número de inscritos, com 19%. Em seguida vem Minas Gerais, com 13,5%; Bahia e Pernambuco, com 4%; e os demais estados com 27%.

A invasão de turistas gera uma expectativa de impacto econômico de mais de R$ 355 milhões na cidade. Segundo informações da organização da Maratona do Rio, 75% desses corredores de fora do Rio de Janeiro pagam, em média, cinco diárias de hospedagem. A estimativa é de uma geração de 2,8 mil empregos.

A Maratona do Rio ocorre durante o feriado de Corpus Christi, de 18 a 22 de junho, com as seguintes provas: 5 km, 10 km, 21 km, 42 km, além do "Desafio Cidade Maravilhosa", com 21 km + 42 km.

Chegar a 60 mil corredores é mais do que um marco, é a prova de que a Maratona do Rio ultrapassou as barreiras do esporte para se tornar um evento que movimenta, emociona e conecta o Brasil.

Pedro Pereira, Head de Produto da Maratona do Rio

Mulheres são maioria

As mulheres são maioria na Maratona do Rio 2025. Cerca de 52% das pessoas inscritas são do sexo feminino.

A predominância feminina acontece em três das quatro distâncias: 5 km, 10 km e 21 km.

O índice representa um crescimento de 12% nos últimos quatro anos, reflexo do engajamento crescente das mulheres no universo das corridas.

11ª maratona mais valiosa do mundo

A Maratona do Rio foi eleita a 11ª mais valiosa do mundo na "Marathons 50 2025". O estudo foi conduzido pela consultoria britânica "Brand Finance".

O levantamento analisou 80 maratonas em nove países. Foram consideradas mais de 30 métricas de percepção de marca e engajamento, como familiaridade, reputação, experiência do espectador, impacto econômico, apelo turístico, visibilidade em mídia, engajamento em redes sociais, cobertura televisiva e mobilização da economia local.

A Maratona do Rio se destacou, especialmente, nos seguintes critérios: local icônico, acessibilidade e impacto positivo na comunidade local.

Entre os primeiros colocados do ranking estão as tradicionais Maratona de Londres (1º lugar), Maratona de Nova York (2º) e Maratona de Boston (3º) - provas consolidadas no circuito das World Marathon Majors. A única outra prova brasileira listada foi a Maratona de São Paulo, que aparece na 32ª posição.