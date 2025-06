Leo Godoy recebe proposta de clube argentino e deixa o Santos

Leo Godoy está de saída do Santos. O lateral direito, que pertence ao Athletico-PR, recebeu uma proposta do Independiente, da Argentina.

A oferta foi aceita pelo Furacão. No contrato de empréstimo, há uma cláusula que força o Peixe a liberá-lo em caso de uma proposta de compra de outro clube. Os paulistas decidiram não cobrir.

Leo Godoy foi emprestado ao Santos no começo do ano. Ele começou a temporada como titular, ainda sob o comando de Pedro Caixinha, mas perdeu espaço na reta final do Campeonato Paulista,

Recentemente, com a chegada de Cleber Xavier, o argentino até voltou aos planos e retomou o posto de titular. Na última partida do Santos, no entanto, ficou apenas no banco e viu o lateral esquerdo Escobar tomar o seu posto na direita.

Ao todo, Leo Godoy somou 18 partidas (13 como titular) e um gol pelo Peixe.

Para a lateral direita, o Alvinegro Praiano ainda conta com Aderlan e JP Chermont.