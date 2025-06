Giay vê Palmeiras bem preparado para o Mundial de Clubes: 'Sabemos que é um torneio especial'

De olho na estreia diante do Porto, no dia 15 de junho, pelo Mundial de Clubes, o Palmeiras continua trabalhando forte na Academia de Futebol. Mesmo com desfalque dos convocados para as Eliminatórias, Abel Ferreira aprimora o time da melhor maneira possível para fazer bonito nos Estados Unidos. Cada vez mais importante na equipe, o lateral Giay celebra a preparação.

"Sabemos que é um torneio muito especial e estamos nos preparando faz tempo. Jogamos, nas últimas semanas, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e agora estamos focados somente na Copa do Mundo de Clubes", frisou o camisa 4. " Temos vários dias agora para treinar e nos prepararmos da melhor maneira."

O primeiro jogo alviverde em solo norte-americano serão no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Depois, a equipe de Abel Ferreira ainda enfrenta os egípcios do Al Ahly e o Inter Miami, de Messi e Suárez. O time ficará concentrado na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte.

Deixar tudo esquematizado se faz necessário na busca do tão sonhado título inédito. "Será um torneio muito difícil, todos os times são muito bons. Acho que são os melhores do mundo, então será uma competição muito difícil", alertou Giay. "Como sempre, o Palmeiras prepara tudo da melhor maneira, à altura da competição. Temos que focar só em jogar e passar de fase."

Sem Estêvão (seleção brasileira), Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia), Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez (todos com o Uruguai), além de Luighi e Benedetti, ambos na equipe nacional sub-20, e que se apresentam apenas nos Estados Unidos, Abel Ferreira aprimorou a aproximação, a marcação e o raciocínio de seus jogadores. Ainda dedicou parte do treino às finalizações.