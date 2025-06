Giay comenta expectativa do Palmeiras para o Mundial: "Será um torneio muito difícil"

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e iniciou a preparação para a partida contra o Porto, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O duelo acontece no dia 15, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Após o treino, o lateral direito Agustín Giay comentou a expectativa da equipe para a competição.

"Sabemos que é um torneio muito especial e estamos nos preparando faz tempo. Jogamos, nas últimas semanas, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e agora estamos focados somente na Copa do Mundo de Clubes. Temos vários dias agora para treinar e nos prepararmos da melhor maneira", afirmou.

Cliques do treino de hoje (antes da chuva) ??? pic.twitter.com/3uR88eJcxU ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 5, 2025

A delegação palmeirense chega aos Estados Unidos já no início da próxima semana. O Palmeiras terá como sede a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, e irá realizar seus treinamentos durante a primeira fase nas instalações da Universidade da Carolina do Norte.

"Será um torneio muito difícil, todos os times são muito bons. Acho que são os melhores do mundo, então será uma competição muito difícil. Como sempre, o Palmeiras prepara tudo da melhor maneira, à altura da competição. Temos que focar só em jogar e passar de fase", finalizou.

Além de Porto, o Verdão enfrenta o Al-Ahly, do Egito, e o anfitrião Inter Miami na fase de grupos.