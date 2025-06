Flamengo tem negociação avançada com Carrascal, ex-River Plate

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tem negociações avançadas com o meia-atacante Jorge Carrascal, do Dínamo Moscou, da Rússia. Informação inicial foi dada pela jornalista colombiana Salomé Fajardo e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

O Rubro-Negro corre para fechar a transação a tempo de inscrever o jogador na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. As inscrições no torneio vão até o próximo dia 10.

Porém, mesmo que não feche a tempo, o Fla segue interessado. A ideia da diretoria é "não trocar os pés pelas mãos" nos valores somente por conta da disputa do Mundial.

Carrascal é colombiano e foi revelado pelo Millonarios (COL). Seu grande destaque na América do Sul, porém, foi no River Plate (ARG).

No Dínamo de Moscou ele soma 35 jogos e oito gols. Antes, atuou no CSKA, também da Rússia, onde fez 45 partidas e sete gols.

A característica que fez o Fla se interessar em seu futebol foi a polivalência. Além de meia, o jogador de 27 anos atua também nas duas pontas.