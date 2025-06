Fim do mistério? Jean Silva entrega nome do próximo rival em brincadeira com fãs

Durante uma transmissão ao vivo em seu canal no 'Youtube', o peso-pena (66 kg) Jean Silva pode ter revelado, ainda que de forma bem-humorada, quem será seu próximo adversário no UFC: o inglês Arnold Allen. O possível spoiler surgiu após uma interação descontraída com os fãs, em mais um episódio marcado pelo estilo irreverente do lutador brasileiro.

Ao ser questionado por um espectador se enfrentaria Allen em sua próxima luta e, em caso afirmativo, se poderia "piscar" como resposta, o atleta reagiu com uma sequência de piscadas exageradas e risos. A situação acabou deixando no ar uma mensagem que muitos interpretaram como uma confirmação não verbal (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

A reação imediata do público foi de expectativa e especulação. Ainda não há confirmação oficial da organização sobre o confronto, mas a atitude de 'Lord' reacendeu os rumores sobre um possível duelo com o atual número 6 do ranking da divisão até 66 kg, adversário que o brasileiro já havia comentado que tinha interesse em enfrentar anteriormente.

Irreverência

Dono de um carisma natural e conhecido pela espontaneidade fora do octógono, o catarinense tem utilizado as redes sociais para se aproximar dos fãs e manter o engajamento em alta. Em plena ascensão e invicto no UFC, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' é apontado como uma das principais promessas nacionais na categoria.

Caso o embate com Allen se concretize, será um grande teste para o brasileiro, que terá pela frente um dos nomes mais experientes e bem colocados da divisão. Enquanto isso, os fãs seguem atentos a cada piscada - literal ou figurativa - do irreverente lutador.

Ok... já sabemos quem é o próximo adversário do Jean Silva, agora resta saber a data.

O que acham de 19 de julho no UFC 318? ?? pic.twitter.com/oXeWewo5Yy

- José Louis (@concatenarsim) June 4, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok