Ferroviária x Santos: veja onde assistir ao Paulistão feminino

Nesta quinta-feira, o Santos encara a Ferroviária pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino. A bola rola no gramado do Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP), a partir das 17h30 (de Brasília).

Onde assistir: o jogo terá transmissão da Max, Space e Record News.

As Sereias da Vila somam uma vitória e uma derrota no torneio. Com três pontos, o time está na quinta colocação. A Locomotiva tem a mesma pontuação, mas aparece em terceiro lugar.

Depois de vitória sobre o São Paulo e revés diante do Corinthians, a atacante Laryh, do Santos, valorizou a sequência de clássicos pelo Estadual e disse o que espera do confronto desta quinta-feira.

"Clássico é sempre bom, é o tipo de jogo que gostamos de jogar. Nossa semana de trabalho foi muito boa e estou confiante de que vamos fazer um excelente jogo diante da Ferroviária", declarou a camisa 11 das Sereias.