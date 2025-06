EXCLUSIVO-Guardiola sonha com Copa do Mundo, mas não planeja deixar City tão cedo

Por Fernando Kallas

BARCELONA - Pep Guardiola não tem planos de deixar o Manchester City tão cedo, mas o espanhol sempre pensou em como seria dirigir uma seleção e diz que adoraria enfrentar o desafio de uma campanha na Copa do Mundo ou na Eurocopa.

"Eu adoraria estar em uma Copa do Mundo, em uma Eurocopa, na Copa América", disse Guardiola em entrevista exclusiva à Reuters.

"Sempre pensei nisso. Mas isso depende de muitas, muitas coisas. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, também está mais do que bom."

Depois de conquistar 12 títulos nacionais de primeira divisão na Espanha, Alemanha e Inglaterra, Guardiola teve uma campanha sem troféus com o City na última temporada.

Embora tenha sido alvo de críticas contundentes em relação ao fracasso de sua equipe em todas as frentes, Guardiola disse que não está interessado em "provar que os haters estão errados" quando o City recomeçar na próxima temporada.

"É para provar a mim mesmo que sou capaz de fazer isso, não quero ter a mesma sensação que tive na última temporada", acrescentou.

"Porque quando ganhamos, o vinho fica mais gostoso depois, você dorme melhor. Não conheço um técnico que perde jogos e dorme como um bebê. Isso não acontece. Você tem de se preocupar. Isso faz parte da nossa vida."

No topo da "lista de tarefas" de Guardiola está a conquista de outra Liga dos Campeões com o City e, caso o time cruze novamente com o Real Madrid, seu algoz Carlo Ancelotti não estará no banco do adversário depois que o italiano assumiu o comando do Brasil.

A simples menção da saída de Ancelotti foi suficiente para colocar um sorriso nos lábios de Guardiola.

Os dois se enfrentaram cinco vezes nas fases de mata-mata da Liga dos Campeões, com o italiano levando a melhor em todas, exceto uma.

"Estou muito feliz por ele", afirmou Guardiola. "Mas estou muito feliz por ele não estar mais no Madrid, porque ele sempre me vence. Eu não preciso mais lidar com isso."

O espanhol acrescentou que não é realista esperar que ele ganhe tudo todo ano e disse que até mesmo os atletas mais bem-sucedidos perdem mais do que ganham.

"Eu ganhei 12 ligas nacionais em 16 anos. Não é ruim, eu diria. Mas você não pode ganhar o tempo todo. Não posso ganhar a Liga dos Campeões o tempo todo", acrescentou.

"Michael Jordan, o melhor atleta que já vi em minha vida, ganhou seis campeonatos da NBA em 15 anos. Tiger Woods, um jogador de golfe incrível, Jack Nicklaus, não sei quantos ele tem. Mas eles perderam mais Grand Slams do que ganharam. Isso acontece."

Curtindo férias curtas em Barcelona, Guardiola disse que está apenas tentando viver uma "vida normal" antes que o futebol o puxe de volta, com o City disputando a renovada Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, de 14 de junho a 13 de julho.