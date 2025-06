Ex-lutador do UFC é preso nos Estados Unidos acusado de agressão a familiar

O ex-lutador do UFC e ex-jogador da NFL (liga de futebol americano) Greg Hardy foi preso na última quarta-feira (4), no Texas, nos Estados Unidos, acusado de agredir um membro da própria família. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'TMZ Sports'.

Segundo registros do condado de Dallas, o ex-atleta, de 36 anos, foi detido por volta das 14h29 (horário local) sob a acusação de "agressão causando lesão corporal a familiar". Até a manhã desta quinta-feira (5), a fiança ainda não havia sido estabelecida. Ele deve comparecer a uma audiência judicial, onde o valor deverá ser definido. Outros detalhes sobre o caso não foram divulgados.

Essa não é a primeira vez que o ex-jogador se vê envolvido com a justiça. Em 2014, enquanto defendia o Carolina Panthers na NFL, foi condenado por violência doméstica contra a então namorada - decisão posteriormente anulada após a ausência da vítima no tribunal. Em 2016, ele também foi preso por posse de cocaína.

Controverso

Com uma trajetória marcada por altos e baixos, Hardy migrou para o MMA após o fim da carreira no futebol americano e foi contratado pelo UFC depois de participar do 'Contender Series'. No octógono, registrou um cartel de quatro vitórias, cinco derrotas e um 'no contest'. Após sua saída da organização, tentou manter-se ativo no boxe e no boxe sem luvas, mas acumulou derrotas por nocaute.

A nova prisão reacende os questionamentos sobre seu histórico fora do esporte. Mesmo cercado por episódios polêmicos, o ex-NFL ainda recebeu oportunidades tanto nos gramados quanto nas artes marciais.

